Governo | Malan FdI ' stabilità ha consentito risultati concreti per bene dell' Italia'

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il governo Meloni è il terzo per durata nella storia della Repubblica, grazie al voto degli elettori e all'unità della maggioranza. Una stabilità che ha consentito molti concreti risultati per il bene dell'Italia, come la manovra appena approvata che taglia le tasse aumenta le risorse per la sanità e sostiene famiglie e imprese". Così il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan su Instagram. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo malan fdi stabilit224 ha consentito risultati concreti per bene dell italia

© Iltempo.it - Governo: Malan (FdI), 'stabilità ha consentito risultati concreti per bene dell'Italia'

Approfondisci con queste news

Governo: Malan (FdI), 'stabilità ha consentito risultati concreti per bene dell'Italia' - "Il governo Meloni è il terzo per durata nella storia della Repubblica, grazie al voto degli elettori e all'unità della maggioranza. Scrive iltempo.it

governo malan fdi stabilit224Governo, FdI: "La deriva estremista non giova alla sinistra. O smentisce se stessa o continua sulla strada sbagliata" - "Il sondaggio conferma una diffusa impressione: la deriva estremistica non giova alla sinistra, specialmente nella prospettiva delle prossime elezioni politiche". affaritaliani.it scrive

Malan (FdI): Lotta alla mafia e impegno per la legalità costante nei 1000 giorni del Governo Meloni - "Lotta alla mafia e impegno per la legalità è stata una costante nei 1000 giorni del Governo Meloni. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Malan Fdi Stabilit224