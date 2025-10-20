Governo | Malan FdI ' stabilità ha consentito risultati concreti per bene dell' Italia'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il governo Meloni è il terzo per durata nella storia della Repubblica, grazie al voto degli elettori e all'unità della maggioranza. Una stabilità che ha consentito molti concreti risultati per il bene dell'Italia, come la manovra appena approvata che taglia le tasse aumenta le risorse per la sanità e sostiene famiglie e imprese". Così il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan su Instagram. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Malan (FdI), 'stabilità ha consentito risultati concreti per bene dell'Italia'

Approfondisci con queste news

Governo. Malan (FdI): da Landini inaccettabile volgarità https://lavocedelpatriota.it/governo-malan-fdi-da-landini-inaccettabile-volgarita/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Lucio Malan Inizia finalmente un percorso di pace con il piano Trump, attivamente sostenuto dal governo Meloni, mentre la sinistra muoveva assurde accuse di complicità in genocidio. - facebook.com Vai su Facebook

Governo: Malan (FdI), 'stabilità ha consentito risultati concreti per bene dell'Italia' - "Il governo Meloni è il terzo per durata nella storia della Repubblica, grazie al voto degli elettori e all'unità della maggioranza. Scrive iltempo.it

Governo, FdI: "La deriva estremista non giova alla sinistra. O smentisce se stessa o continua sulla strada sbagliata" - "Il sondaggio conferma una diffusa impressione: la deriva estremistica non giova alla sinistra, specialmente nella prospettiva delle prossime elezioni politiche". affaritaliani.it scrive

Malan (FdI): Lotta alla mafia e impegno per la legalità costante nei 1000 giorni del Governo Meloni - "Lotta alla mafia e impegno per la legalità è stata una costante nei 1000 giorni del Governo Meloni. Si legge su ilgiornale.it