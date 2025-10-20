Governo | De Cristofaro ' Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump'

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Sui dazi americani Giorgia Meloni deve dire al paese da che parte sta, se sta con l'Unione Europea o con chi lavora per dividerla. Le notizie dei presunti contatti diretti tra Giorgia Meloni e Donald Trump per accordi separati e alternativi all'UE tra Italia e Stati Uniti sono gravissime". Lo dice il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Il governo dei sovranisti è inginocchiato al Presidente Usa. Fanno i patrioti e poi lavorano per spaccare l'Unione Europea facendo un grandissimo favore a Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo de cristofaro meloni chiarisca in parlamento su accordi con trump

© Iltempo.it - Governo: De Cristofaro, 'Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump'

Scopri altri approfondimenti

Governo: De Cristofaro, 'Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump' - "Sui dazi americani Giorgia Meloni deve dire al paese da che parte sta, se sta con l'Unione Europea o con chi lavora per dividerla. Da iltempo.it

governo de cristofaro meloniDe Cristofaro, Istat certifica fallimento politiche governo - "Il Paese reale è molto diverso da quello raccontato dalla Meloni: quasi sei milioni di persone vivono in povertà assoluta, le famiglie non arrivano a fine mese, i giovani sono costretti ad andare via ... Lo riporta ansa.it

governo de cristofaro meloniLe voci dal palazzo, Meloni: “Siamo il terzo governo più longevo della storia repubblicana”. Faraone: “Chi resta a galla è perché ha fatto il morto”. Bonelli ... - Nel palazzaccio della politica il centro destra celebra il record di longevità del governo. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Governo De Cristofaro Meloni