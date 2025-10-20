Governo | De Cristofaro ' Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Sui dazi americani Giorgia Meloni deve dire al paese da che parte sta, se sta con l'Unione Europea o con chi lavora per dividerla. Le notizie dei presunti contatti diretti tra Giorgia Meloni e Donald Trump per accordi separati e alternativi all'UE tra Italia e Stati Uniti sono gravissime". Lo dice il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Il governo dei sovranisti è inginocchiato al Presidente Usa. Fanno i patrioti e poi lavorano per spaccare l'Unione Europea facendo un grandissimo favore a Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: De Cristofaro, 'Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump'

