Governo | Calenda ' opposizione dovrebbe essere tosta e netta ma questa forza non c' è'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - Questo "governo da italietta dovrebbe provocare nell'opposizione la capacità di essere tosta e netta, in politica interna come in politica estera. Ma non c'è nell'opposizione questa forza. Noi possiamo farlo, come Azione, come forza terza, è importante avere linee nette e chiare". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Calenda, 'opposizione dovrebbe essere tosta e netta, ma questa forza non c'è'

