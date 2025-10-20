Governo | Calenda ' opposizione dovrebbe essere tosta e netta ma questa forza non c' è'

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ott (Adnkronos) - Questo "governo da italietta dovrebbe provocare nell'opposizione la capacità di essere tosta e netta, in politica interna come in politica estera. Ma non c'è nell'opposizione questa forza. Noi possiamo farlo, come Azione, come forza terza, è importante avere linee nette e chiare". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo calenda opposizione dovrebbe essere tosta e netta ma questa forza non c 232

© Iltempo.it - Governo: Calenda, 'opposizione dovrebbe essere tosta e netta, ma questa forza non c'è'

Altre letture consigliate

Governo: Calenda, 'opposizione dovrebbe essere tosta e netta, ma questa forza non c'è' - Questo "governo da italietta dovrebbe provocare nell'opposizione la capacità di essere tosta ... Secondo iltempo.it

governo calenda opposizione dovrebbeCalenda: «Tra Meloni e Schlein battibecchi insopportabili. Si combatta sui contenuti» - Carlo Calenda, leader di Azione, sta parlando di Giorgia Meloni e Elly Schlein? Lo riporta msn.com

governo calenda opposizione dovrebbeCalenda: "Rendite parassitarie dietro il caro bollette, ecco come tagliare il costo dell’energia" - it rilancia: "Tagliare rendite e rinegoziare concessioni: così abbassiamo le bollette e fermiamo le delocalizzazioni" ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Governo Calenda Opposizione Dovrebbe