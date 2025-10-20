Governo | Biancofiore ' terzo più longevo l' Italia ha invertito la rotta'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "A due giorni dal traguardo del terzo anno, il Governo Meloni diventa il terzo più longevo della Repubblica. Una stabilità che ci ha permesso di raggiungere risultati che non si vedevano danni: dal calo dello spread alle sei promozioni consecutive delle agenzie di rating, fino ai record per le aste dei titoli di Stato. Questi indicatori economici sono sintomo di un paese che ha invertito la rotta ed entro la prossima primavera potrebbe uscire dalla procedura di deficit eccessivo. Un segnale che genera fiducia e credibilità, così come quella raggiunta a livello geopolitico e che ha portato l'Italia a essere protagonista per le trattative di pace e ricostruzione in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il premier israeliano detiene il record per il mandato più lungo a capo del governo in Israele. Intanto, il valido di Rafah resta chiuso «fino a nuovo avviso», fa sapere il suo ufficio - facebook.com Vai su Facebook
Governo: Biancofiore, 'terzo più longevo, l'Italia ha invertito la rotta' - "A due giorni dal traguardo del terzo anno, il Governo Meloni diventa il terzo più longevo della Repubblica. Segnala iltempo.it
Terzo settore, il governo taglia i fondi - È l’allarme lanciato nella giornata di oggi dal Forum nazionale del Terzo settore con una dichiarazione della portavoce ... Da vita.it
Pallucchi: «Il governo taglia 34 milioni di fondi» Terzo settore all'angolo - Risorse insufficienti per il Terzo settore e ulteriormente ridotte rispetto ai tre anni trascorsi. Secondo corriere.it