"Esprimo il profondo cordoglio della Regione Toscana per la tragedia avvenuta nei pressi di Terni, dove il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, di ritorno da Rieti, è stato colpito da sassi, causando la morte del secondo autista". Queste le parole postate sui social dal governatore della Toscana, Eugenio Giani. "Un gesto gravissimo e inaccettabile che colpisce tutta la nostra comunità sportiva – ha aggiunto Giani–. Siamo vicino ai familiari della vittima, ai tifosi e alla società. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce su quanto accaduto". "Un atto criminale che ci lascia increduli", la frase social del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

