Gonna a ruota e maglione | il look elegante e facilissimo dell’Inverno 2025-2026

L a moda dell’Autunno Inverno 2025-2026 sembra muoversi su un confine delicato tra passato e presente, tra casual e formale. Il maglione, capo simbolo della quotidianità, incontra la gonna a ruota, emblema di femminilità classica, e insieme ridefiniscono un look chic ma disinvolto, che fa già tendenza. Amal Clooney, il suo abito color cioccolato è la lezione di stile dell’autunno X L’abbinamento gioca con le proporzioni e con la texture, permettendo a chi lo indossa di fare bella figura senza grandi sforzi. Per il giorno come per la sera, è la trovata di stile che svolta le occasioni più formali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gonna a ruota e maglione: il look elegante (e facilissimo) dell’Inverno 2025-2026

