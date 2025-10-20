Un gommone impazzito semina il panico durante una regata, poi viene "domato" e la gara può andare avanti senza problemi. Ieri mattina momenti di paura nelle acque antistanti il porto di Civitanova dove era in corso, organizzata dal Club Vela cittadino, la decima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving. In acqua c’erano tante imbarcazioni timonate da piccoli velisti. Ma a un certo punto ha fatto irruzione il gommone, fortunatamente a una certa distanza dal campo di gara, e ha cominciato a cavalcare le onde senza il timoniere, che prima era stato sbalzato fuori bordo. Come in una sorta di rodeo del mare, altri gommoni hanno affiancato il mezzo senza pilota e cercato di impedirgli di prendere direzioni pericolose per i regatanti, e comunque la gara è stata sospesa fino a quando non sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gommone senza timoniere irrompe nella regata di vela