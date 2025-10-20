Golosità e opere d' arte a base di cioccolato | Ravenna ospita una nuova edizione di Art & Ciocc
Torna a Ravenna il tour dei maestri cioccolatieri artigiani di "Art & Ciocc - Il tour dei cioccolatieri" che, da venerdì 14 a domenica 16 novembre, inonderanno di dolcezza Piazza del Popolo con tanti stand e proposte di cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.Una grande festa dedicata al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
