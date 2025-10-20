GO fit sbarca in Italia | il Mercato dei Fiori rinasce a Torino

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025

A Torino debutta il primo centro italiano di GO fit: Mercato dei Fiori apre al pubblico il 21 ottobre, dopo l’inaugurazione di oggi. Un progetto che intreccia rigenerazione urbana, innovazione e inclusione, restituendo alla città un luogo storico trasformato in uno spazio dedicato alla salute e al benessere condiviso. Un debutto che parla alla città . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

go fit sbarca in italia il mercato dei fiori rinasce a torino

GO fit sbarca in Italia: il Mercato dei Fiori rinasce a Torino

