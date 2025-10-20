GO fit sbarca in Italia | il Mercato dei Fiori rinasce a Torino
A Torino debutta il primo centro italiano di GO fit: Mercato dei Fiori apre al pubblico il 21 ottobre, dopo l’inaugurazione di oggi. Un progetto che intreccia rigenerazione urbana, innovazione e inclusione, restituendo alla città un luogo storico trasformato in uno spazio dedicato alla salute e al benessere condiviso. Un debutto che parla alla città . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Go fit debutta in Italia con l'apertura del centro a Torino - La cerimonia, alla presenza del ceo Mario Barbosa, del sindaco Stefano Lo Russo, dei partner strategici e dei media ... Si legge su msn.com
Go Fit sbarca in Italia, a Torino 1/a tappa esclusiva Technogym - GOfit, il gruppo leader nel settore dei fitness club in Spagna, annuncia il suo ingresso nel mercato italiano con l'apertura del primo centro a Torino, seguito da nuove aperture a Milano, Bologna e in ... Lo riporta ansa.it
Attività sportiva e benessere:. Go fit arriva in Italia e cerca personale - UN IMPORTANTE piano di sviluppo in Italia accompagnato da un interessante piano di assunzioni caratterizzerà l’arrivo della catena del benessere Go fit nel Belpaese. Come scrive quotidiano.net