Global Sumud Flotilla Tony La Piccirella denuncia Israele per tortura | acqua dal sapore rancido e scaglie di metallo nel pane dato agli attivisti

L’attivista barese Tony La Piccirella, che alcune settimane fa ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, ha denunciato Israele. Nell’atto presentato dal legale di La Piccirella, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, si ipotizza, tra gli altri, il reato di tortura da parte delle autorità israeliane dopo l’abbordaggio e il trasferimento degli attivisti nel porto di Ashold. Il testo ricostruisce le fasi successive al fermo delle barche e parla di una « completa violazione dei diritti umani » dei circa 300 attivisti. La denuncia di La Piccirella segue di pochi giorni quella del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che aveva accusato Israele di «azioni criminali contro i cittadini italiani e pugliesi». 🔗 Leggi su Open.online