Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull’allenatore bianconero Non è stata una domenica serena quella vissuta dai tifosi bianconeri. La Juventus è incredibilmente caduta al ‘Sinigaglia’ di Como, in una sfida nella quale la squadra di Igor Tudor è parsa irriconoscibile. (LaPresse) – Calciomercato.it Dal cambio di modulo a scelte che, evidentemente, non hanno pagato. Oggi il nome di Igor Tudor è sulla bocca di tutti e si torna, inevitabilmente, a parlare di un possibile divorzio tra la Juve ed il tecnico croato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Glieli hanno tolti”: Juve-Tudor, tensione in diretta