Glieli hanno tolti | Juve-Tudor tensione in diretta
Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull’allenatore bianconero Non è stata una domenica serena quella vissuta dai tifosi bianconeri. La Juventus è incredibilmente caduta al ‘Sinigaglia’ di Como, in una sfida nella quale la squadra di Igor Tudor è parsa irriconoscibile. (LaPresse) – Calciomercato.it Dal cambio di modulo a scelte che, evidentemente, non hanno pagato. Oggi il nome di Igor Tudor è sulla bocca di tutti e si torna, inevitabilmente, a parlare di un possibile divorzio tra la Juve ed il tecnico croato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Capello insiste: “Con la Juve vinsi due scudetti, poi tolti immeritatamente” - X Vai su X
"Con la Juve ho vinto 13 Scudetti e non 11, perché ci sono anche quelli vinti sul campo e poi tolti con Calciopoli" Gianluigi Buffon - facebook.com Vai su Facebook
Como Juve, Chiara Aleati non perdona: «Le parole di Tudor non me le aspetto dall’allenatore dei bianconeri. Avrei tolto la maglia a tutti i giocatori. In questo momento va ... - Como Juve, Chiara Aleati non perdona Tudor e i bianconeri dopo la brutta sconfitta in campionato: il VIDEO con le sue parole Una sconfitta pesantissima, una figuraccia che fa sprofondare la Juventus i ... Come scrive juventusnews24.com
Juventus in crisi, Tudor ora rischia: da Spalletti a Mancini, i possibili sostituti - La Juventus, dopo il promettente avvio di stagione, con i successi contro Parma, Genoa ed Inter nelle prime tre giornate di campionato, si è fermata. Da today.it
Esonero Tudor, è finita: Como-Juve scrive i titoli di coda - Non ci sono più dubbi a riguardo: hanno fatto calare il sipario, ecco quanto comunicato a riguardo, i dettagli. Scrive juvelive.it