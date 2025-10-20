Gli ' under 40' di successo gli adescamenti online e la Romagna sott' acqua

Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.C'è stato un tempo in cui la Romagna era un arcipelago di 16 isole. Il nostro territorio è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it