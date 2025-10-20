Gli studenti della scuola Troiano Delfico in carrozzina per le strade di Montesilvano

Sono stati in totale 130 gli studenti della scuola Troiano Delfico di Montesilvano che hanno girato in carrozzina alcune strade della città.A scuola di felicità, empatia, inclusione e solidarietà è il progetto “Sentinelle di Civiltà e di Felicità”.Per il dodicesimo anno consecutivo torna alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti simili trattati di recente

#erasmusplus Austria ottobre 2025 - Day 1 - parte 3 Gli studenti della scuola media Bonifacio VIII e del I Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale iniziano il loro lavoro in Austria! www.istitutobonifacioottavo.edu.it #eccellenza #istitutoparitariobonifacioviii - facebook.com Vai su Facebook

Alunni della Troiano Delfico in carrozzina per la Città: a scuola di felicità, empatia, inclusione - Per il dodicesimo anno consecutivo torna alla scuola secondaria di primo grado “Troiano Delfico” di Montesilvano il progetto “Sentinelle ... Segnala abruzzolive.it

Scuole senz'acqua a Montesilvano, la rabbia dei genitori - Studenti della scuola dell'infanzia e della primaria senz'acqua potabile a causa dell'emergenza idrica. Secondo ansa.it

“Delfico” sequestrato, la scuola prefabbricata costa quattro milioni - Ancora non si hanno certezze su quale sarà il sito, ma entro domani, dopo la riunione in Prefettura, si dovrà dire dove collocare gli studenti e il personale del Convitto ... Lo riporta ilmessaggero.it