Gli studenti della scuola Troiano Delfico in carrozzina per le strade di Montesilvano

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati in totale 130 gli studenti della scuola Troiano Delfico di Montesilvano che hanno girato in carrozzina alcune strade della città.A scuola di felicità, empatia, inclusione e solidarietà è il progetto “Sentinelle di Civiltà e di Felicità”.Per il dodicesimo anno consecutivo torna alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

