Gli spritz e le carbonare si sono mangiati l’Italia Le vie di Bologna Firenze Roma sono una sorta di parco divertimento del cibo | ecco come il New York Times vede le città italiane
“A Bologna, Firenze, Roma e Torino, intere vie si sono trasformate in una sorta di ristorante a cielo aperto, dove si serve la carbonara in padelle ‘instagrammabili’ mentre alcune donne tirano la sfoglia dietro vetrine, in una simulazione da zoo delle nonne italiane”. Si legge sul New York Times in un articolo a firma Emma Bubola and Motoko Rich, che scrivono da Palermo. Il pezzo continua: “Sebbene gli italiani siano fanatici della propria cucina nazionale, molti temono ora che proprio quella cucina stia soffocando i centri urbani, cancellando botteghe e vita quotidiana a favore del commercio turistico (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
