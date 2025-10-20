Gli orari dei cimiteri torinesi per la ricorrenza dei defunti

Con l’avvicinarsi delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti, i cimiteri della città si preparano ad accogliere tutte quelle famiglie desiderose di ricordare e onorare i propri cari. Il legame con chi non è più tra noi non si interrompe mai: è un filo invisibile che ci unisce non solo a parenti e amici, ma . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gli orari dei cimiteri torinesi per la ricorrenza dei defunti

Orario apertura cimiteri comunali Cimitero di San Giovanni: apertura prevista dal 21 ottobre 2025 al 2 novembre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (tutti i giorni). Cimitero di Beltiglio: apertura prevista dal 25 ottobre 2025 al 9 novembre 2025 dalle ore 8:00

