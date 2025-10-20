Gli italiani sono tra i più longevi al mondo ma a 60 anni già cominciano i guai
In Italia si vive sempre più a lungo, ma dopo i 60 anni la qualità della vita cala drasticamente. Ecco perché la prevenzione deve diventare una priorità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Italiani longevi ma in cattiva salute, non autonomi 3,8 milioni - Gli italiani vivono 83,4 anni, tuttavia la lunga aspettativa di vita non si accompagna alla preservazione di un buono stato di salute. Lo riporta ansa.it