Gli iscritti del M5s al voto per la conferma di Giuseppe Conte
Il leader del M5S Giuseppe Conte ROMA – Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati al voto on line per la conferma di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. È quanto viene comunicato sul sito del M5s. “In considerazione della presenza di una sola candidatura – viene spiegato dal portale pentastellato – gli iscritti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente del MoVimento 5 Stelle”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cairo Montenotte sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 possono richiedere di esercitare il voto presso la propria abitazione. A tale fine devono inviare una richiesta al - facebook.com Vai su Facebook
In Aula le dichiarazioni di voto sulle mozioni in materia di politica agricola comune. Gli iscritti. Segui la diretta: https://bit.ly/Aula151025 #OpenCamera - X Vai su X
Voto online del M5S: Giuseppe Conte verso la riconferma - Dal 23 al 26 ottobre 2025 gli iscritti del M5S votano online per confermare Giuseppe Conte alla guida del Movimento. Si legge su newsmondo.it
Votazione Online: Conferma di Giuseppe Conte nel M5S - Il futuro del Movimento 5 Stelle (M5s) potrebbe prendere una direzione decisiva questo fine settimana. Lo riporta notizie.it
Da giovedì iscritti M5s al voto per la conferma di Conte - Da giovedì a domenica gli iscritti al M5s sono chiamati al voto on line per la conferma di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. Riporta msn.com