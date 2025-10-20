gli iscritti del m5s al voto per la conferma di giuseppe conte

Il leader del M5S Giuseppe Conte ROMA – Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati al voto on line per la conferma di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. È quanto viene comunicato sul sito del M5s. “In considerazione della presenza di una sola candidatura – viene spiegato dal portale pentastellato – gli iscritti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente del MoVimento 5 Stelle”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

