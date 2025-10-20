Gli inviati Usa a Gaza Al Cairo vertice con Hamas per la fase 2 dell' accordo
Dopo gli scontri di ieri, sembra ancora reggere la fragile tregua tra Israele e Hamas. I valichi ai confini della Striscia sono stati riaperti, e gli inviati Usa Kushner e Witkoff hanno visitato l'exclave palestinese. Intanto, le Idf hanno confermato che in serata riceveranno il corpo di un altro ostaggio. Al Cairo, invece, proseguono gli incontri per le implementazioni delle varie fasi dell'accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
