gli attaccanti stanno diventando mosche bianche

I quattro zero a zero in nove partite hanno un retrogusto anni Ottanta, di Serie A a sedici squadre, le radioline, Paolo Valenti che legge i risultati a 90° Minuto. Quote popolari anche questa settimana, il 13 non può pagare così tanto: anche dove per caso si segna, nessuno esagera. Ore e ore di rubinetti asciutti, senza una rete: niente, nulla, deserto. Lontano forse ci sarà una terra promessa, ma non è più la stessa: “Chi supera il deserto per trovare salvezza, c’è solo deserto tra noi e la salvezza”, rappava Clementino. L’astinenza è comune a tutti gli obiettivi: forse ci si renderà conto che esaltare il gioco sparagnino, i miracoli dei portieri, le difese robuste alla fine sfugge di mano, e chi gioca d’attacco (o anche solo senza lentezza) sta diventando una mosca bianca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

