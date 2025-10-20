Gli aerei segreti di Putin | piani fantasma jet di scorta rotte vietate per il volo dello zar in Ungheria

Ilgiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra qualche settinama dovrebbe tenersi un importante incontro fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Russia Vladimir Putin. Molti si domandano in che modo il leader russo riuscirà a raggiungere la città di Budapest, in Ungheria, dal momento che in molti paesi europei vige un mandato di arresto nei suoi confronti. A quanto sappiamo, Mosca deve presentare a Eurocontrol tutta la documentazione relativa al viaggio per ottenere l'autorizzazione, ed ha tempo fino a 5 ore prima della partenza, ma le Nazioni europee sulle quali è previsto il sorvolo del velivolo persidenziale saranno d'accordo? L'aereo sarà accompagnato dai caccia Nato mentre vola nei cieli europei? Al momento, non risultano neppure contatti fra Mosca e UE. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gli aerei segreti di putin piani fantasma jet di scorta rotte vietate per il volo dello zar in ungheria

© Ilgiornale.it - Gli aerei segreti di Putin: piani fantasma, jet di scorta, rotte vietate per il volo dello zar in Ungheria

Altre letture consigliate

aerei segreti putin pianiPutin in Ungheria, aerei fantasma, jet di scorta e rotte vietate: così l’Europa si prepara al viaggio dello zar - Mosca deve presentare la documentazione a Eurocontrol, a Bruxelles, tra 20 e 5 ore prima del volo per l’autorizzazione. Scrive msn.com

aerei segreti putin pianiPutin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio: le strategie di Mosca per garantire la sicurezza - Viaggio di Putin verso l’Ungheria: ecco le tre opzioni allo studio del Cremlino tra rischi aerei, rotte terrestri e accordi segreti per un vertice con Trump in Europa. Lo riporta msn.com

Aerei russi nei cieli Nato, dove vuole arrivare Putin? I rischi politici ed economici per l'Europa, la risposta dell'Alleanza, l'Italia: domande e risposte - È la domanda che si fanno tutti nelle cancellerie occidentali: che cosa vuole ottenere Putin con gli sconfinamenti dei jet, i droni e tutto l’armamentario della guerra ibrida? Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Aerei Segreti Putin Piani