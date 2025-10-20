Gli aerei segreti di Putin | piani fantasma jet di scorta rotte vietate per il volo dello zar in Ungheria

Fra qualche settinama dovrebbe tenersi un importante incontro fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Russia Vladimir Putin. Molti si domandano in che modo il leader russo riuscirà a raggiungere la città di Budapest, in Ungheria, dal momento che in molti paesi europei vige un mandato di arresto nei suoi confronti. A quanto sappiamo, Mosca deve presentare a Eurocontrol tutta la documentazione relativa al viaggio per ottenere l'autorizzazione, ed ha tempo fino a 5 ore prima della partenza, ma le Nazioni europee sulle quali è previsto il sorvolo del velivolo persidenziale saranno d'accordo? L'aereo sarà accompagnato dai caccia Nato mentre vola nei cieli europei? Al momento, non risultano neppure contatti fra Mosca e UE. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli aerei segreti di Putin: piani fantasma, jet di scorta, rotte vietate per il volo dello zar in Ungheria

