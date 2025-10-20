Gli abitanti di Garlasco concordano nel collocare una determinata persona in un determinato posto a una certa ora | il servizio de Le Iene

“Nessuno vuole più essere triturato. Qui (in questo caso, ndr ) c’è una cappa di triturazione che non finisce più. Lo hanno capito tutti”. Parte da queste parole il nuovo servizio de Le Iene sul caso Garlasco che è andato in onda domenica 19 ottobre su Italia1. A riferirle sarebbe stato un cittadino del comune pavese, ascoltato dall’inviato Alessandro de Giuseppe, che avrebbe finito per collocare una “certa persona” in Via Pascoli, ovvero nei pressi della villetta in cui Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007, all’orario in cui sarebbe avvenuta la morte della giovane ragazza. Ed è proprio unendo le presunte testimonianze date dagli abitanti di Garlasco che il programma sarebbe risalito a Maria Rosa Poggi, zia di Chiara e madre delle gemelle Cappa: “Le dichiarazioni concordano nel collocare una determinata persona in un determinato posto a una certa ora – afferma De Giuseppe -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

