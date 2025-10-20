gli aabu in concerto al covo club di bologna per presentare il nuovo disco stammi vicino

Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 22:00 gli aabu saranno in concerto al Covo Club di Bologna (in Viale Zagabria 1 – ingresso a pagamento) per presentare il nuovo disco “Stammi vicino”, terzo disco della band bolognese, pubblicato da Overdub Recordings e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile da venerdì 19 settembre, che segna una svolta netta nelle sonorità. “Stammi Vicino”: il nuovo capitolo musicale degli aabu. Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 22:00, gli aabu tornano live al Covo Club di Bologna, in Viale Zagabria 1, per una serata intensa e carica di emozione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

