glen powell deve a stephen king il ruolo in the running man

La star di Top Gun: Maverick sarà il protagonista del prossimo adattamento del romanzo di King diretto da Edgar Wright ma è dovuto passare per l'approvazione del celebre scrittore Prima di entrare nel cast di The Running Man, la star della pellicola Glen Powell si è premurato di ottenere l'approvazione dello stesso Stephen King, dal cui romanzo del 1982 è tratto il film di Edgar Wright in uscita a inizio novembre nelle sale. La star di Twisters e Top Gun: Maverick ha rivelato al New York Comic Con che, anche se il regista gli aveva già offerto il ruolo da protagonista nel nuovo film, aveva bisogno del via libera da Stephen King, autore del libro da cui è tratto il film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

