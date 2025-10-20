Giustizia nuovo ufficio di prossimità a Casalincontrada | giovedì l' inaugurazione

A Casalincontrada apre un nuovo ufficio di prossimità a disposizione di tutti i residenti della Regione Abruzzo. Lo annuncia l'amministrazione comunale invitando tutti i cittadini di Casalincontrada e dei paesi limitrofi a partecipare all'inaugurazione che si terrà giovedì 23 ottobre alle 10. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

