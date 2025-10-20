Giustizia nuovo ufficio di prossimità a Casalincontrada | giovedì l' inaugurazione

A Casalincontrada apre un nuovo ufficio di prossimità a disposizione di tutti i residenti della Regione Abruzzo. Lo annuncia l'amministrazione comunale invitando tutti i cittadini di Casalincontrada e dei paesi limitrofi a partecipare all'inaugurazione che si terrà giovedì 23 ottobre alle 10. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Giustizia: apriranno in Abruzzo 20 uffici di prossimità - Sarà più agevole per il cittadino residente in un piccolo comune fruire di servizi di giustizia. Secondo laquilablog.it

GIUSTIZIA: IN ABRUZZO 20 UFFICI DI PROSSIMITA’, “SERVIZI AI CITTADINI E CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO” - L’AQUILA – “Sarà più agevole per il cittadino residente in un piccolo comune fruire di servizi di giustizia”. Si legge su abruzzoweb.it

Capistrello ospiterà un nuovo “Ufficio di Prossimità”: la giustizia sempre più vicina ai cittadini - È ormai ufficiale: anche Capistrello avrà il suo Ufficio di Prossimità, un nuovo servizio pensato per rendere la giustizia più accessibile ai cittadini e semplificare le procedure ammini ... Si legge su terremarsicane.it