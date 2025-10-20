Giuseppe Vinacci ha portato con successo a Napoli il World Championship and Show
Un trionfo di forbici, talento e passione ha illuminato nei giorni scorsi la struttura de “La Lanterna” di Villaricca, dove la moda e l’arte dell’hairstyle si sono fuse in un evento senza precedenti. A scrivere una pagina di gloria per l’Italia è stata la squadra nazionale della “Fipu”- Federazione Italiana Parrucchieri Unisex, guidata dal suo instancabile direttore e presidente Giuseppe Vinacci, che con la sua energia travolgente e la sua visione internazionale è riuscito a portare la nostra bandiera sul gradino più alto del podio mondiale. L’occasione è stata la grande competizione “World Championship and Show Italy”, curata dalla Global Fashion Progress (GFP), una rassegna spettacolare che ha visto sfidarsi parrucchieri e barbieri provenienti da ben undici nazioni. 🔗 Leggi su Parlami.eu
