Giuseppe Ventrella nominato nuovo vice presidente della Provincia di Brindisi
BRINDISI - Con decreto del presidente n. 151 del 20 ottobre 2025, il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli ha nominato Giuseppe Ventrella nuovo vice presidente della Provincia di Brindisi.La nomina segue la rinuncia dell’ex vice presidente Antonella Vincenti, che continuerà a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
