Giuseppe Galloro neo presidente della Sied | Tumore del colon-retto è allarme Rilanciare la prevenzione

“ In Italia ogni 25 minuti abbiamo un decesso per il tumore del colon-retto, uno dei principali killer di ambito oncologico se non diagnosticato in tempo. Ecco che migliorare lo stato dell’arte molto scadente sulle adesioni agli screening di prevenzione sarà uno dei punti fondamentali dell’impegno della Sied nei prossimi tre anni”. Così Giuseppe Galloro, professore ordinario di Chirurgia generale all’Università Federico II di Napoli e neo presidente della Sied, la Società italiana di endoscopia digestiva, annuncia una delle principali linee guida del suo mandato triennale da presidente. Un impegno che sarà tenuto a battesimo a Palermo dal 22 al 24 ottobre nel corso del tradizionale appuntamento annuale con il corso Sied (dedicato quest’anno all’endoscopia operativa e all’importanza dei network) che radunerà nel capoluogo siciliano alcuni dei massimi esperti dell’endoscopia digestiva, anche di livello internazionale, come Yutaka Saito, direttore della divisione di Endoscopia digestiva del National Cancer Center Hospital di Tokyo e professore di Gastroenterologia alla Tokyo Medical University, il più importante esperto mondiale di tecniche di diagnostica avanzata e di resezioni dei tumori precoci del colon-retto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it