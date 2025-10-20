Giuseppe Galloro neo presidente della Sied | Tumore del colon-retto è allarme Rilanciare la prevenzione

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ In Italia ogni 25 minuti abbiamo un decesso per il tumore del colon-retto,  uno dei principali killer di ambito oncologico se non diagnosticato in tempo. Ecco che  migliorare lo stato dell’arte molto scadente sulle adesioni agli screening di prevenzione sarà uno dei punti fondamentali dell’impegno della Sied nei prossimi tre anni”. Così Giuseppe Galloro, professore ordinario di Chirurgia generale all’Università Federico II di Napoli e  neo presidente della Sied, la  Società italiana di endoscopia digestiva, annuncia una delle principali linee guida del suo mandato triennale da presidente. Un impegno che sarà tenuto a battesimo a  Palermo dal 22 al 24 ottobre  nel corso del tradizionale appuntamento  annuale con il corso Sied (dedicato quest’anno all’endoscopia operativa e all’importanza dei network) che radunerà nel capoluogo siciliano alcuni dei massimi esperti dell’endoscopia digestiva, anche di livello internazionale, come  Yutaka Saito, direttore della divisione di Endoscopia digestiva del  National Cancer Center Hospital di Tokyo  e professore di Gastroenterologia alla  Tokyo Medical University, il più importante  esperto mondiale di tecniche di diagnostica avanzata e di resezioni dei tumori precoci del colon-retto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Galloro Neo Presidente