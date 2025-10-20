Giulio Nocentini entra a far parte della scuderia di Porta Santo Spirito
Il Quartiere di Porta Santo Spirito ha annunciato la formalizzazione della collaborazione con Giulio Nocentini, giovane cavaliere e quartierista gialloblù sin dalla nascita. L’accordo, valido fino al 2028, rappresenta la naturale evoluzione di un percorso già avviato un anno fa all’interno delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
Santo Spirito, Nocentini entra nella scuderia - Giulio Nocentini entra a far parte delle scuderie del quartiere di Porta Santo Spirito. Segnala teletruria.it