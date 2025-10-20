Giulio Berruti chi è l' ex di Maria Elena Boschi

Giulio Berruti è un volto noto del panorama televisivo italiano, ma anche una figura che ha saputo affiancare alla carriera artistica una solida formazione accademica in ambito medico. Nato a Roma il 27 settembre 1984, è figlio di un medico chirurgo oculista e di un avvocato. Cresciuto in un ambiente stimolante, dopo il liceo ha intrapreso gli studi in odontoiatria, laureandosi nel 2010 all’Università di Roma Tor Vergata e specializzandosi in ortodonzia nel 2015. Una professione che ha sempre affiancato alla sua attività nel mondo dello spettacolo. Dalla moda alla recitazione. Il debutto nel mondo della moda arriva presto, e da lì il passaggio al cinema è quasi naturale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giulio Berruti, chi è l'ex di Maria Elena Boschi

