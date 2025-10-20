Giuliano Carmignola in concerto all' Abeliano con il Collegium diretto da Rino Marrone
Martedì 21 ottobre, alle 20.30, al Teatro Abeliano di Bari prosegue la trentesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. «Dalla struttura classica alla sensibilità romantica» è il titolo di una serata che vedrà protagonista come solista il celebre. 🔗 Leggi su Baritoday.it
