Giulia Mei il nuovo singolo è Cara allegria feat Mille

Giulia Mei presenta Cara Allegria feat. Mille, il nuovo singolo che era già contenuto come bonus track nel vinile del suo ultimo album. Giulia Mei presenta Cara Allegria feat. Mille, il nuovo singolo che era già contenuto come bonus track nel vinile del suo nuovo album Io della musica non ci ho capito niente, uscito a marzo. Il brano sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 24 ottobre ed è un simbolico ponte tra l’ultimo lavoro discografico e il nuovo percorso artistico in arrivo. Scritto da Giulia Mei e Mille insieme a Ramiro Levy e Alessandro di Sciullo – che l’hanno anche prodotto – il brano unisce in maniera ipnotica gli elementi più classici del piano ai synth dal sapore anni ’80 in una dichiarazione d’amore a un’emozione che andrebbe ricercata e custodita e che spesso paradossalmente ci troviamo a respingere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

