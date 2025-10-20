Giuli contro Perrotta Nordio dal marito di Bartolozzi | le pillole del giorno

«La Ragioniera Generale dello Stato non ragiona», ha scritto Repubblica nella sua edizione milanese, registrando lo sfogo del ministro della Cultura Alessandro Giuli nei confronti di Daria Perrotta. Tutta colpa dei tagli «fatti con l'algoritmo» che hanno colpito sia il MiC sia il dicastero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara. Così mezzo governo si è messo a ricordare le amicizie coltivate negli anni da Perrotta con Matteo Renzi, Dario Franceschini e altri notabili del Pd, tutti personaggi critici nei confronti del governo presieduto da Giorgia Meloni. «Poi dicono che la destra nomina solo gli amici, quando invece in casa ci riempiamo di nemici», scherza ma non troppo un esponente di Fratelli d'Italia.

