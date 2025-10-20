Giugliano riempie di botte la compagna e la minaccia di morte | arrestato 54enne

Picchia la compagna e la minaccia di morte. Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, riempie di botte la compagna e la minaccia di morte: arrestato 54enne

