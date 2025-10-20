Giro turistico tra i luoghi della cultura cesenate

Cesena città di d’arte, di libri, di cultura: nei giorni di ‘Agorà Festival’, la grande piazza delle idee che ospiterà scrittori, storici, scienziati, filosofi e giornalisti, anche la DMC dei Percorsi del Savio, che promuove il turismo in Vallata, partecipa con un tour guidato alla scoperta della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altre letture consigliate

Programma fitto da A Door to Italy! Ieri giro turistico in centro Nel fine settimana gita in Riviera: a San Fruttuoso di Camogli e Portofino in battello! Scopri con noi le bellezze di Genova e della Liguria ? -------------------------- Busy schedule with A Do - facebook.com Vai su Facebook

Banca Ifis: «Il Giro d'Italia ispira il turismo, 2,1 milioni di persone in strada». L'impatto economico da 2 miliardi - I grandi eventi sportivi generano un impatto sul territorio e sull’economia dei luoghi che li ospitano che è importante e qualificabile. Come scrive corriere.it

Giro di Italia. Torna a Lucca l’arrivo di tappa - Lucca si prepara ad ospitare tre importanti eventi legati al ciclismo: la Cicloclassica Puccini, il Giro d'Italia e l'Oscar del Cicloturismo, promuovendo la cultura e la sostenibilità attraverso le ... Segnala lanazione.it

«Luoghi della cultura e musei sempre aperti nell’estate da Capitale» - PESARO «Ancora una volta ci presentiamo impreparati sull’accoglienza e l’avvio della stagione turistica, ma quest’anno l’allarme è più serio perchè la prossima estate sarà quella della Capitale della ... Secondo corriereadriatico.it