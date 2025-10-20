Giovanni Ruggiero | Vi racconto i cuori in trincea il mio libro

Abbiamo incontrato Giovanni Ruggiero, coordinatore infermieristico a Napoli, per parlare di Cuori in trincea – Viaggio tra consapevolezza e scoperta, il suo primo libro, un’autobiografia che affonda le radici nell’esperienza sanitaria quotidiana e nelle emozioni più autentiche. Ruggiero non è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it