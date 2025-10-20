Giovani Servizio civile agricolo | 4.600 candidature per 1.057 posti

Si è chiuso con  un numero record di candidature il bando  per la selezione di  2mila operatori volontari  da impiegare nei progetti di  Servizio civile agricolo e Servizio civile ambientale.  “Per il Servizio civile  ambientale, giunto alla sua terza edizione, registriamo la conferma dell’interesse dei giovani,  che per 1.006 posti hanno presentato oltre 5.700 candidature”,  ha dichiarato  Andrea Abodi,  Ministro per lo Sport. “Il risultato del Servizio civile  agricolo,  che alla sua prima edizione raccoglie  oltre 4.600 candidature a fronte di un’offerta di 1.057 posti,  attesta ulteriormente la forte partecipazione e l’interesse dei giovani per queste iniziative: l’elevato numero di candidature dimostra quanto il mondo agricolo sia tornato ad essere attrattivo in tutte le sue dimensioni”, ha detto il ministro dell’Agricoltura,  Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

