Giovani protagonisti in Azione | a Paestum nasce il nuovo patto generazionale

Leccotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre si è tenuta a Paestum la scuola di formazione politica di Azione, alla quale hanno partecipato più di 250 ragazzi provenienti da tutta Italia, tra cui i giovani iscritti lecchesi Alessandro Longoni, Andrea Colazzo ed Eleonora Lavelli. L’appuntamento, organizzato da Azione U30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

giovani protagonisti azione paestumQuattro giovani aretini alla Scuola di Formazione Politica di Azione a Paestum - A rappresentare il territorio aretino alla Scuola di Formazione Politica di Azione, svoltasi a Paestum dal 17 al 19 ottobre, sono stati Alberto Cruciani, Gianluca Finocchi, Francesco Giani e Claudio S ... Lo riporta lanazione.it

giovani protagonisti azione paestumUna delegazione piemontese a Paestum per la Scuola di Formazione Politica di Azione - Si sta svolgendo a Paestum, in Campania, la Scuola di Formazione Politica nazionale di Azione, che ha visto la partecipazione di centinaia di giovani da tutta Italia e degli ... cuneodice.it scrive

giovani protagonisti azione paestumCalenda apre la scuola di formazione di Azione a Paestum: “La politica vera nasce dal contatto con la storia e la bellezza” - “Non potevamo che aprire la nostra scuola di formazione politica — dedicata a Simone Weil — dai templi di Paestum" ... Riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Protagonisti Azione Paestum