Giovani di un women italy | costruire un futuro senza violenza e confini

Scopri come i giovani di un women italy stanno affrontando la crisi della migrazione e promuovendo un futuro libero dalla violenza.

Sono aperte le candidature alla 7° edizione di #YEP – Young Women Empowerment Program, il programma di mentoring della Fondazione Ortygia nato per supportare lo sviluppo personale e professionale dei giovani talenti femminili del Sud Italia.

La spinta dei giovani per aumentare l'equità: l'iniziativa di UN Women Italy - Nasce oggi il gruppo di "under 35" dell'ente nazionale dell'Onu per l'uguaglianza di genere.

Al via il comitato giovani di un Women Italy - ROMA – Che l'Italia sia sempre meno un Paese per giovani – specie se donne e residenti al sud – lo certificano i dati sulla "fuga dei cervelli" (oltre 350mila in dieci anni).

Giovani leader per la pace. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale - Taglio del nastro, a Roma, per il comitato giovani di UN Women, composto da ragazzi e ragazze tra i 19 e i 34 anni: studenti, ricercatori, professionisti, giornalisti e attivisti.