Giovani alla guida ubriachi fumando spinelli e con coltelli e tirapugni in auto

Alla guida ubriachi, fumando uno spinello e con coltelli e tirapugni in auto. I carabinieri della compagni di Ronciglione hanno ritirato patenti e fatto scattare denunce e arresti durante le attività di prevenzione e controllo del territorio. Nei giorni scorsi, con distinte operazioni, hanno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

