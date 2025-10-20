Giovane portiere rapito e ucciso in Ghana per il mancato riscatto Scomparsi anche due compagni

È partito pensando di andare a fare un provino in Marocco, ma è stato prima rapito e poi ucciso per il mancato pagamento del riscatto. È la storia incredibile accaduta in Ghana a Cheikh Touré, portiere senegalese di 18 anni delle giovanili dell’Esprit Foot Yeumbeul (una delle squadre di Dakar ), ritenuto una grande promessa del Paese. All’inizio della scorsa settimana è partito da Dakar pensando di arrivare a Rabat, ma in realtà è stato portato a Kumasi, in Ghana e sequestrato. Insieme a lui ci sarebbero altri due compagni, sempre giovani, rapiti con ogni probabilità in circostanze simili. Secondo il sito di informazioni Sénéweb i due calciatori si chiamano Bamba e Momo (senza altri dettagli), che sarebbero in contatto con le famiglie a cui avrebbero comunicato di esser stati rapiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giovane portiere rapito e ucciso in Ghana per il mancato riscatto. Scomparsi anche due compagni

