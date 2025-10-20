Giovane di 33 anni morto in un albergo di via Fleming | l' ipotesi più probabile è il malore
Non sono ancora certe le cause della morte del giovane di 33 anni, ritrovato senza vita nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre, all'interno di una struttura ricettiva in via Fleming a Parma. L'ipotesi più probabile, sulla quale si stanno concentrando i carabinieri che da subito sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
