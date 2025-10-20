Giovane di 33 anni morto in un albergo di via Fleming | l' ipotesi più probabile è il malore

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono ancora certe le cause della morte del giovane di 33 anni, ritrovato senza vita nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre, all'interno di una struttura ricettiva in via Fleming a Parma. L'ipotesi più probabile, sulla quale si stanno concentrando i carabinieri che da subito sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

