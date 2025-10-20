Giovane di 18 anni fermato alla guida sotto effetto di droga | sequestrato il mezzo

Comunicato Stampa Nel weekend sei denunciati, cinque patenti ritirate e tre veicoli sequestrati Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, che in questi giorni hanno rafforzato la loro presenza nelle strade della città e nei dintorni, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Giovane di 18 anni fermato alla guida sotto effetto di droga: sequestrato il mezzo

Altri contenuti sullo stesso argomento

IN GRAVI CONDIZIONI GIOVANE DI 25 ANNI | Palermo, lo scontro fra scooter e auto - leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/20/palermo-scontro-fra-scooter-e-auto-in-gravi-condizioni-25enne/ - facebook.com Vai su Facebook

Trentacinque anni fa, il #21settembre 1990, il giovane giudice Rosario Livatino, come ogni mattina, si preparò per andare in tribunale. Salì sulla sua vecchia Ford Fiesta color amaranto e imboccò la strada che lo portava al lavoro, fedele al proprio dovere. Non - X Vai su X

Como, fermato vicino allo stadio con un taglierino e la tessera sanitaria di un'altra persona - Un tunisino di 18 anni è stato denunciato a Como per possesso illegale di armi e ricettazione dopo un controllo nei pressi dello stadio. Segnala virgilio.it

Accoltellamento in Via Sernesi: fermato un ragazzo di 18 anni. L'accusa è di tentato omicidio - La Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha fermato un ragazzo di 18 anni, cittadino tunisino e irregolare sul territorio italiano, con l'accusa di tentato omicidio in relazione all'accolt ... ildolomiti.it scrive

Ragazza di 18 anni stuprata vicino alla stazione, fermato un uomo incastrato dal dna - È stato fermato il presunto responsabile della violenza sessuale avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Riporta blitzquotidiano.it