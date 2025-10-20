Giostraio ucciso dal branco durante la Festa dell'Uva a Capena | tre ragazzi indagati per l'omicidio di Luigi Cena

La procura di Tivoli ha indagato per omicidio tre dei nove giovani, tutti di età fra i 18 e i 25 anni, che la sera del 5 ottobre scorso avrebbero aggredito e pestato Stefano 'Luigi' Cena durante la festa dell'uva di Capena, in provincia di Roma. Cena è morto il 14 ottobre a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Ucciso a 19 anni in strada. Tre indagati per l'omicidio del giostraio. ASCOLTA il podcast di oggi 17 ottobre https://ift.tt/n1ShrsF - X Vai su X

Non ce l'ha fatta Stefano “Luigi” Cena, il giostraio di 64 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena, in provincia di Roma, durante i festeggiamenti per la festa del vino. Ucciso da un branco di “ragazzi” c - facebook.com Vai su Facebook

Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone: così è stato ucciso Luigi Cena - Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio ... Come scrive fanpage.it

Stefano Cena è morto, il giostraio di 65 anni picchiato dal branco a Capena. Non volevano pagare il biglietto - Coinvolto in una rissa nei giorni scorsi durante una sagra a Capena, vicino Roma, o più verosimilmente vittima di un violento pestaggio, il giostraio 65enne, Stefano Cena, è morto ieri mattina in ... Riporta blitzquotidiano.it

Giostraio morto dopo pestaggio a Capena: ci sono tre indagati, ecco chi sono - Ci sono sviluppi nelle indagini su Stefano Cena, il giostraio di 65 anni morto dopo un pestaggio a Capena: ci sono tre indagati ... Si legge su notizie.it