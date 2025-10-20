Giostraio ucciso dal branco durante la Festa dell'Uva a Capena | indagini sui tre ragazzi accusati dell'omicidio

La procura di Tivoli ha indagato per omicidio tre dei nove giovani, tutti di età fra i 18 e i 25 anni, che la sera del 5 ottobre scorso avrebbero aggredito e pestato Stefano 'Luigi' Cena durante la festa dell'uva di Capena, in provincia di Roma. Cena è morto il 14 ottobre a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

