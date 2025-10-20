Giornate Fai d' Autunno | quasi 1500 visite a Trieste in due giorni

Quasi 1.500 visite a Trieste per le Giornate Fai d'Autunno, che portano a quasi 9.000 le visite totali in Friuli Venezia Giulia. Le visite si sono tenute sabato 18 e domenica 19 ottobre, una settimana dopo il resto d’Italia per non sovrapporsi alla Barcolana.Il percorso Via Cassa di Risparmio tra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

