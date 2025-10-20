Giornate Fai d' Autunno | quasi 1500 visite a Trieste in due giorni

Triesteprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 1.500 visite a Trieste per le Giornate Fai d'Autunno, che portano a quasi 9.000 le visite totali in Friuli Venezia Giulia. Le visite si sono tenute sabato 18 e domenica 19 ottobre, una settimana dopo il resto d’Italia per non sovrapporsi alla Barcolana.Il percorso Via Cassa di Risparmio tra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giornate fai d autunnoGiornate FAI d’autunno: i Giganti della Sila e il ponte di Alarico a Scigliano ammaliano i visitatori - La presidente regionale Laura Carratelli: «Le donazioni sono reinvestite nella tutela dei beni che sono sotto la gestione diretta del Fondo Ambiente Italiano» ... cosenzachannel.it scrive

giornate fai d autunnoTra palazzi storici e meraviglie nascoste: tornano le Giornate FAI d'Autunno a Roma - Borghese ( su prenotazione ), dimora privata normalmente inaccessibile, tra le più eleganti ville tuscolane, nel cuore dei Castelli Romani, set ... Come scrive romatoday.it

giornate fai d autunnoGiornate Fai d’Autunno, i luoghi da visitare ad Ascoli e San Benedetto - Le Giornate sono possibili grazie all’apporto fondamentale di centinaia di Volontari che saranno affiancati da oltre mille Apprendisti Ciceroni, ovvero studenti appositamente formati in collaborazione ... Come scrive picenooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D Autunno