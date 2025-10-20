Giornata regionale della lettura un libro lungo un giorno
Friuli Venezia Giulia, terra di grandi lettori: da tempo riconosciuta come una delle aree italiane con la più alta percentuale di lettori e una forte propensione all’approfondimento dei temi attraverso i libri, la regione “cerniera” fra est e ovest d’Europa conta su una rete capillare di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scopri altri approfondimenti
Anticipo II giornata campionato regionale under 16. Isweb Avezzano Rugby - Rex rossa La galleria fotografica dell'incontro. #rugbyexperiencelaquila - facebook.com Vai su Facebook
Giornata regionale della lettura, un libro lungo un giorno - Friuli Venezia Giulia, terra di grandi lettori: da tempo riconosciuta come una delle aree italiane con la più alta percentuale di lettori e una forte propensione all’approfondimento dei temi attravers ... Da triesteprima.it
Giornata regionale della lettura, centinaia di eventi in Fvg - Un libro lungo un giorno", iniziativa pilota a livello nazionale, in calendario ogni ultimo venerdì di ottobre, che quest'anno si terrà v ... Lo riporta msn.com
Un libro lungo un giorno - In piedi in mezzo ai compagni a leggere, uno dopo l'altro, brani di Daniel Pennac, Italo Calvino, ma anche Umberto Eco. Da rainews.it