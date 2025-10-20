Giornalismo di guerra cala il sipario sulla XII edizione del premio Antonio Russo | tutti i nomi

Chietitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi emozioni sabato a Francavilla al mare per la XII edizione del premio nazionale sul reportage di guerraAntonio Russo”, coraggioso reporter di Radio Radicale assassinato in Georgia nel 2000, mentre documentava il conflitto in Cecenia.n La cerimonia si è svolta sabato all'auditorium Sirena. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Alle Terme cala il sipario su Music&Wine - La sessione estiva del 35° Festival Internazionale ’Music & Wine’ cala il sipario questa sera alle 21 ospitando tre interpreti di grande caratura nell’area spettacolo delle Terme Marine Leopoldo II a ... Si legge su lanazione.it

Cala il sipario sul festival - it e Lepida Tv), mercoledì cala il sipario su #laculturanonsiferma, il festival multimediale realizzato dalla Regione, in collaborazione con ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornalismo Guerra Cala Sipario