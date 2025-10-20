Giorgio Panariello | grande successo ieri sera alla prima delle tre serate a Roma di E se domani…

E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla? “ E SE DOMANI. ” IL NUOVO SPETTACOLO DI GIORGIO PANARIELLO DOPO LE 40 DATE DELL’AUTUNNO 2025 A GRANDE RICHIESTA IL TOUR PROSEGUE ANCHE NEL 2026 IERI SERA GRANDE SUCCESSO A ROMA per la prima di tre imperdibili serate al Teatro Brancaccio Biglietti per le nuove date disponibili dalle 18:00 di oggi Grande successo ieri sera a Roma per la prima delle tre date al Teatro Brancaccio di “E SE DOMANI.”, il nuovo imperdibile spettacolo di GIORGIO PANARIELLO, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giorgio Panariello: grande successo ieri sera alla prima delle tre serate a Roma di “E se domani…”

