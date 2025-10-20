Giorgio Panariello torna sul palcoscenico con il suo nuovo spettacolo “E se domani.”, un’irresistibile e tagliente incursione nel tempo che verrà. Dopo la prima di ieri sera, in cui non sono mancati volti noti tra il pubblico come Gigi D’Alessio e Salvatore Esposito, il comico toscano sarà al Teatro Brancaccio il 20 e 21 ottobre, pronto a sorprendere il pubblico con uno show originale e ricco di colpi di scena. Lo spettacolo prende il via con Panariello che, dopo essere stato selezionato insieme ad altri “misteriosi” compagni di viaggio (la loro identità sarà rivelata solo durante la performance), ritorna improvvisamente ai giorni nostri da un’avventura nel futuro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giorgio Panariello fa un viaggio nel futuro nel suo spettacolo “E se domani…”: “Sul futuro sono positivo, mi spaventa solo l’isolamento. Sanremo 2026? Magari quest’anno io e Pieraccioni faremo un salto”