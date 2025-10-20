Giorgio Panariello fa un viaggio nel futuro nel suo spettacolo E se domani… | Sul futuro sono positivo mi spaventa solo l’isolamento Sanremo 2026? Magari quest’anno io e Pieraccioni faremo un salto
Giorgio Panariello torna sul palcoscenico con il suo nuovo spettacolo “E se domani.”, un’irresistibile e tagliente incursione nel tempo che verrà. Dopo la prima di ieri sera, in cui non sono mancati volti noti tra il pubblico come Gigi D’Alessio e Salvatore Esposito, il comico toscano sarà al Teatro Brancaccio il 20 e 21 ottobre, pronto a sorprendere il pubblico con uno show originale e ricco di colpi di scena. Lo spettacolo prende il via con Panariello che, dopo essere stato selezionato insieme ad altri “misteriosi” compagni di viaggio (la loro identità sarà rivelata solo durante la performance), ritorna improvvisamente ai giorni nostri da un’avventura nel futuro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mercoledì 5 novembre 2025 ore 21 GIORGIO PANARIELLO “E se domani…” Giorgio Panariello torna a teatro con il nuovo imperdibile show Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone e Bigliettoveloce https: - X Vai su X
Dopo un periodo di pausa dai riflettori, Giorgio Panariello torna sulle scene, tra ottobre e dicembre, con “E s? …” uno spettacolo che mescola comicità, riflessione e attualità, nel suo inconfondibile stile capace di far ridere e pensare allo stesso tempo - facebook.com Vai su Facebook
Panariello e il suo show dal futuro, 'l'avvenire sarà positivo' - Basta pensare che stanno facendo studi per curare malattie come il Parkinson. Secondo ansa.it
Giorgio Panariello in scena al Teatro Colosseo - Giorgio Panariello sarà protagonista con tre imperdibili appuntamenti – sabato 25 ottobre (ore 20. Come scrive mentelocale.it
Weekend a teatro con Servillo, Panariello e Brignano - Grandi risate tra Panariello e Brignano, il potere della poesia per Toni Servillo, ma anche il tema del consenso nella violenza sulle donne con Suzie Miller. ansa.it scrive