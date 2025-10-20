Giorgio Panariello al via E se domani la trama del racconto ironico e pungente del suo viaggio nel futuro e le date 2025 2026

Al via al Teatro Brancaccio lo spettacolo “E se domani.” di Giorgio Panariello, il tour farà poi tappa nei principali teatri italiani per un totale di 40 date nel 2025 e proseguirà nel 2026 con nuove date in tutta Italia Al via lo spettacolo "E e domani." di Giorgio Panariello, un racconto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgio Panariello, al via "E se domani...", la trama del racconto ironico e pungente del suo “viaggio nel futuro” e le date 2025/2026

Scopri altri approfondimenti

Giorgio Panariello added a new photo. - Giorgio Panariello - facebook.com Vai su Facebook

Mercoledì 5 novembre 2025 ore 21 GIORGIO PANARIELLO “E se domani…” Giorgio Panariello torna a teatro con il nuovo imperdibile show Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone e Bigliettoveloce https: - X Vai su X

Giorgio Panariello fa un viaggio nel futuro nel suo spettacolo “E se domani…”: “Sul futuro sono positivo, mi spaventa solo l’isolamento. Sanremo 2026? Magari quest ... - ”, un’irresistibile e tagliente incursione nel tempo che verrà. Come scrive superguidatv.it

"E se domani...", il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello arriva a Roma - ”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Riporta rainews.it

Panariello e il suo show dal futuro, 'l'avvenire sarà positivo' - Basta pensare che stanno facendo studi per curare malattie come il Parkinson. Si legge su msn.com